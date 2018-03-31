هيئة الترفيه تلغي فعالياتها في 3 مناطق

المناطق - الرياض

تسببت موجة الغبار التي اجتاحت الأجواء في إلغاء هيئة الترفيه لعدد من الفعاليات يوم الجمعة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر:” أحبابنا زوار فعاليات الشرقية: هوليود الأحساء وبوكس بارك وبلاك دايموند ونحن والتسعينات وباركينق، نظرا للأحوال الجوية ولسلامتكم تم إلغاء فعالياتنا اليوم الجمعة”.

كما وجهت الهيئة تنبيها لسكان المنطقة الغربية بإلغاء الفعاليات المقامة في أكشن مينا وخليك فيت ووندر بيتش. وحرصاً على سلامة زائري هانتد لاند وباركر زاكس في الرياض تم أيضاً إلغاء الفعاليات لنفس الأسباب.

يذكر أن الأرصاد ساقت تحذيراتها في وقت مبكر اليوم للسكان بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.