الجيش اليمني يسيطر على مرتفعات استراتيجية في صعدة

المناطق - وكالات

أحرز الجيش الوطني اليمني تقدما ميدانيا في جبهة علب شمال محافظة صعدة بعد السيطرة على مرتفعات استراتيجية في مديرية باقم إثر معارك شهدتها مع ميليشيات الحوثي.

واكد قائد اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني العميد صالح قروش، بأن وحدة خاصة من قوات اللواء تمكنت من تنفيذ عملية تسلل ناجحة الى مواقع كانت الميليشيات الانقلابية تتمركز فيها والتي تقع في” تبة الحمراء وجناح الصقر”.

ولفت قروش الى ان المناطق التي تم السيطرة عليها من شأنها قطع خط الامداد للميليشيات كونها تطل على منطقتي خشبان وابواب الحديد، مشيرا إلى أن قرابة خمسة عنصر من ميليشيا الحوثي الايرانية قد لقوا مصرعهم بينهم قناص، فيما لاذ البقية بالفرار.

فيما تمكنت طائرات التحالف المساندة للجيش الوطني اليمني من أعطاب مركبتين عسكريتين للميليشيا ومقتل من كان على متنها إلى جانب تعزيزات اخرى في منطقة أبواب الحديد.

وكانت الفرق الهندسية قد تمكنت من انتزاع قرابة مائة لغم متنوعة الاحجام والمهام زرعتها الميليشيات، وذلك إثر فتح الفرق الهندسية ثغرات لتقدم قوات اللواء الخامس.