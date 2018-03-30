بلدية زلوم تراقب المحلات و تسجل عددا من المخالفات

المناطق - الجوف

بتوجيه و متابعة مباشرة من رئيس بلدية زلوم الأستاذ ساير بن شالح الشمري و إشراف ميداني من مدير الخدمات بالبلدية ، نفذت بلدية زلوم جولات رقابية مكثفة على الأسواق و منافذ بيع الأطعمة للتأكد من الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية و معايير الجودة داخلها ، و قد تم تسجيل عددٍ من المخالفات و الملاحظات ، بالإضافة إلى مصادرة بعض المنتجات المخالفة للاشتراطات الصحية .

هذا و وجّه رئيس البلدية جميع الفرق الميدانية بضرورة المتابعة الدقيقة و الحرص على الاستمرارية في ملاحقة كل ما من شأنه الإضرار بصحة و سلامة المستهلك خصوصًا مع دخول فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة و التي قد تؤثر سلبًا على جودة بعض الأطعمة و الخضروات .