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بلدية زلوم تراقب المحلات و تسجل عددا من المخالفات

بلدية زلوم تراقب المحلات و تسجل عددا من المخالفات
http://almnatiq.net/?p=559359
المناطق - الجوف

بتوجيه و متابعة مباشرة من رئيس بلدية زلوم الأستاذ ساير بن شالح الشمري و إشراف ميداني من مدير الخدمات بالبلدية ، نفذت بلدية زلوم جولات رقابية مكثفة على الأسواق و منافذ بيع الأطعمة للتأكد من الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية و معايير الجودة داخلها ، و قد تم تسجيل عددٍ من المخالفات و الملاحظات ، بالإضافة إلى مصادرة بعض المنتجات المخالفة للاشتراطات الصحية .

هذا و وجّه رئيس البلدية جميع الفرق الميدانية بضرورة المتابعة الدقيقة و الحرص على الاستمرارية في ملاحقة كل ما من شأنه الإضرار بصحة و سلامة المستهلك خصوصًا مع دخول فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة و التي قد تؤثر سلبًا على جودة بعض الأطعمة و الخضروات .

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