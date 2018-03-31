بعد اختراقها خصوصيتك.. هكذا تستعيد بياناتك من غوغل

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عندما تهتم إحدى الشركات بالحصول على أكبر قدر ممكن من معلوماتك الشخصية، فإن أهم شيء تحتاج إلى البحث عنه هو كيف يمكنك استعادة كل ذلك، وتعتبر #غوغل واحدة من تلك الشركات التي تستخدم البيانات والتحليلات لتحقيق الربح. وبما أن جميع مستخدمي أندرويد تقريباً من عملاء غوغل، فإن كيفية استعادة جميع بياناتك منها أمر يجب أن تعرفه.

Google Takeout

Google Takeout عبارة عن خدمة تم إطلاقها بواسطة Google Data Liberation Front والتي تمنح مستخدمي منتجات غوغل طريقة لتنزيل جميع البيانات التي تراكمت لدى الشركة، ويمكنك تنزيلها من جميع خدمات غوغل تقريباً. كما تعتبر طريقة جيدة لمعرفة ما تجمعه غوغل فقط.

كيفية استعادة البيانات

• انتقل إلى صفحة تنزيل بياناتك وسجّل الدخول إلى حسابك إذا طُلب منك ذلك.

• سترى قائمة بخدمات غوغل التي تستخدمها أو استخدمتها في الماضي، وهناك مفتاح بجانب كل خدمة، قم بتشغيل المفتاح للخدمات التي تريد تصدير بياناتك منها.

• انقر فوق زر التالي.

• اختر نوع ملف الأرشيف الذي ستستخدمه غوغل.

• قرر مكانا لتخزين ملف الأرشيف، حيث يمكنك تنزيله مباشرة إلى جهاز الحاسب أو إلى غوغل درايف أو إلى دروب بوكس أو إلى مايكروسوفت ون دريف.

ستقوم غوغل بعد ذلك باستخراج البيانات وحزمها في أرشيفات متعددة، وبعد الانتهاء من ذلك “وقد يستغرق الأمر بعض الوقت إذا كان لديك الكثير من البيانات المخزنة”، سيتم إرسال رابط الملف عبر البريد الإلكتروني إذا اخترت تنزيله مباشرةً أو رابطاً للتخزين على الإنترنت إذا كانت هذه هي الطريقة التي اخترتها.

ويكون خيار التنزيل صالحاً لمدة 7 أيام فقط، ويمكنك تنزيله 5 مرات، إلا أنه يمكنك إنشاء العديد من الأرشيفات كما تريد، حتى لا تكون هناك حدود فعلية للوقت أو التنزيل. وبمجرد الحصول على بياناتك، تأكد من الاحتفاظ بها في أمان، وقد ترغب في استخدامها في مكان ما ولا تريد أن يتمكن أي شخص آخر من الوصول إليها.

حذف حساب غوغل

لا يؤدي تنزيل بياناتك إلى إزالتها، وإنما يمنحك فقط نسخة من كل شيء لسجلاتك الخاصة، ولمسح كل شيء، لذا ستحتاج إلى إخبار غوغل بحذفه، وهذا سهل.

• انتقل إلى صفحة حذف حسابك في غوغل وسجّل الدخول إذا طُلب منك ذلك.

• اقرأ حتى تفهم ما الذي تحذفه وما يعنيه ذلك، ثم اضغط على رابط الحذف.

ستخبرك غوغل أنه لا يمكنك استخدام هذا الحساب مرة أخرى، وهذا يعني أنك ستفقد أي عمليات شراء أجريتها من خلال غوغل بلاي أو سوق كروم الإلكتروني، ولن تتمكن من تسجيل الدخول إلى هاتف أندرويد أو كروم بوك، إذا لم تكن قد نسختها أو نزّلت جهات اتصالك ، كما سيختفي التقويم.

ويستغرق الأمر حوالي أسبوعين حتى يتم تنفيذ طلبك عبر النظام، لذلك لا تستمر في استخدام الحساب بعد بدء العملية، أما إذا غيرت رأيك قبل مسح البيانات، فيمكنك الاتصال بشركة غوغل وقد تتمكن من إيقاف العملية، لكنها لا تقدم أي ضمان.

بعد اكتمال حذف الحساب، ستفقد إمكانية الوصول إلى البيانات التي تم تخزينها لذلك ستحتاج إلى التأكد من قيامك بإفراغ حسابك في غوغل درايف وتخزين بياناتك الشخصية في مكان ما.

أمور مهمة يجب عليك معرفتها

يتم تخزين نشاط البحث وتصفح الويب بشكل منفصل عن بيانات حسابك في غوغل، لذا عليك حذفها بشكل منفصل. وتشبه العملية إلى حد كبير عملية حذف الحساب.

• قم بزيارة صفحة نشاطي وقم بتسجيل الدخول إذا طُلب منك ذلك.

• يمكنك مراجعة البيانات المخزنة هناك أو اختيار حذف جزء منها بدلاً من حذفها كلها.

• قم على خيار حذف النشاط.

• اختر حذف حسب التاريخ.

• انقر على سهم القائمة المنسدلة واختر جميع الأوقات.

• اضغط على حذف.

لا يزال يحتفظ غوغل بالقليل من البيانات المرتبطة بك، ولكن غير مرتبطة بحسابك. كما لا تحتوي البيانات على أي تفاصيل تم حفظها، فقط متى وكيف فعلت شيئاً، على سبيل المثال، يمكنك حذف الأشياء التي بحثت عنها أثناء استخدام محرك البحث غوغل، ولكن سيحتفظ بسجل استخدمه شخص ما في محرك البحث خاصته في وقت محدد باستخدام هاتف أندرويد. ويمكنك قراءة جميع التفاصيل الدقيقة والأسباب التي أدت إلى ذلك في صفحة سياسة الخصوصية في غوغل.

باختصار، تريد غوغل معرفة عدد الأشخاص الذين يستخدمون كل خدمة، وكيفية استخدامها، ومتى يتم استخدامها حتى يعرفوا أين يركزون عندما يتعلق الأمر بميزات جديدة أو تصميم جديد.

كذلك يمكنك إزالة هذه البيانات دون أن يؤثر ذلك على حسابك في غوغل، وهذا يعني أنه يمكنك مسح سجل نشاطك حتى إذا لم تكن قد حذفت حسابك. وأسوأ ما سيحدث هو أنك لن تحصل على إعلانات دقيقة مستندة إلى الاهتمامات.