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مدرب الأهلي ينتقد تقنية حكم الفيديو

مدرب الأهلي ينتقد تقنية حكم الفيديو
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أرجع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، الأوكراني سيرجي ريبيروف، أسباب الهزيمة أمام الفيصلي إلى الإرهاق الذي يعاني منه لاعبي فريقه.

وأبدى ريبيروف حزنه البالغ بعد توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي على يد الفيصلي، بعد الخسارة 0-1 أمس الجمعة، وقال: الفريق كان مرهقاً جداً بسبب السفر ووجود 9 لاعبين مع المنتخب السعودي وشاركوا قبل يومين أمام بلجيكا.

وأضاف مدرب الأهلي السعودي: لا يوجد في العالم لاعبون يشاركون كل يومين في مباراة، كان اللاعبون الدوليين يستحقون راحة يوم آخر على الأقل.

وعقب ريبيروف على استخدام تقنية الفيديو قائلاً: بالنسبة للفيديو الذي استعانوا به في معرفة ما إذا كان هدف الفيصلي صحيح بنسبة 100% أم لا، هناك أيضاً ركلتي جزاء صحيحتين بالنسبة لنا لم تحتسب فلماذا لم يراجعوا فيها تقنية الفيديو؟.

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