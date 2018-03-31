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فشل صفقة بيع وحدة رقائق بـ «18» مليار دولار

فشل صفقة بيع وحدة رقائق بـ «18» مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=559416
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أعلنت شركة توشيبا اليابانية أنها لن تتمكن من استكمال اتفاق بقيمة 18 مليار دولار لبيع وحدتها للرقائق وفقا لموعد نهائي مُتفق عليه يحل آخر مارس لأنها لم تحصل على موافقة جهات معنية بمكافحة الاحتكار في الصين.

ويجعل العجز عن الوفاء بالموعد النهائي أمام توشيبا خيار الانسحاب من بيع ثاني أكبر شركة منتجة للرقائق من نوع ناند في العالم دون تحمل غرامة، في تحرك يحثها بعض المستثمرين على دراسته.

لكن الشركة قالت في بيان إنها ما زالت تخطط لبيع الوحدة وتستهدف استكمال الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

واتفقت توشيبا العام الماضي على بيع وحدة الرقائق إلى كونسورتيوم تقوده شركة باين كابيتال للاستثمار المباشر الأمريكية لتغطية التزامات مرتبطة بإفلاس وحدة وستنجهاوس للطاقة النووية الأمريكية التابعة لها.

لكن الشركة العملاقة لم تعد بحاجة إلى أموال بهذا الحجم، بعد أن جمعت 5.4 مليار دولار من إصدار أسهم لمستثمرين أجانب في أواخر العام الماضي.

ويعارض بعض المساهمين البيع، ويقولون إن السعر البالغ 18 مليار دولار يبخس قيمة الشركة وإنه يجب على توشيبا أن تعيد التفاوض مع مجموعة باين أو أن تدرس طرحا عاما أوليا للوحدة.

ويشكل نشاط صناعة الرقائق معظم أرباح الشركة، وتواجه توشيبا صعوبات كي تحقق نموا في بقية أنشطتها الأساسية.وبموجب الاتفاق فإن توشيبا تخطط لإعادة شراء 40% من وحدة الرقائق.

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