حقيقة إقفال البنوك حسابات العملاء غير المحدثين بياناتهم بـ«العنوان الوطني»

المناطق_الرياض

كشفت البنوك السعودية، حقيقة ما ورد في مقطع صوتي يتداول عبر وسائل التواصل بإقفال البنوك حسابات العملاء الذين لم يحدثوا عناوينهم بـ«العنوان الوطني».

وقالت البنوك ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ما تداوله غير صحيح ومجرد شائعات .

وأضافت أن البنوك السعودية في الوقت ذاته تحث عملاءها على تحديث بياناتهم بالعنوان الوطني، لتمكينهم من الحصول على الخدمات الجديدة المقدمة من قبل البنوك السعودية، والتمتع بانسيابية المعاملات البنكية.

يذكر أن العنوان الوطني يعتبر أحد الأسس للبنية التحتية الرئيسية لعمليات الإحصاء في المملكة.