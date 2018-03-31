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تحطم طائرة تجسس إسرائيلية جنوب لبنان

تحطم طائرة تجسس إسرائيلية جنوب لبنان
http://almnatiq.net/?p=559505
المناطق - وكالات

سقطت طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار، صباح السبت، بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن طائرة استطلاع إسرائيلية معادية أغارت على مكان سقوط طائرة التجسس في خراج بلدة برعشيت، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

كما سقط منها صاروخان لم ينفجرا. وعملت قوى من الجيش اللبناني على تفجيرهما، وطوقت المكان قوة من القوى الأمنية واليونيفيل.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال أن طائرة التجسس سقطت بسبب عطل فني، مشيراً إلى أنه لا خطر لتسرب معلومات منها، ما قد يعني إفلاحه في إتلافها إلكترونياً. ولم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن بخصوص الحادثة.

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