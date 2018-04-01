62 وظيفة شاغرة في جامعة البترول والمعادن

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر أكثر من (60) وظيفة إدارية وفنية من المرتبة الرابعة حتى المرتبة الثامنة ضمن المسابقة وظيفية عامة للمواطنين (رجال) بالإضافة إلى وظائف على الكادر الصحي (للرجال والنساء).

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– مساعد طاهي وطاهي (المرتبة 2 و 4 و 5)

– نجار (المرتبة 4)

– أخصائي تغذية مساعد (المرتبة 6)

– ميكانيكي – ميكانيكا عامة (المرتبة 4 و 6)

– مشغل أجهزة مكتبية (المرتبة 4)

– مساعد مراقب إسكان (المرتبة 4)

– مراقب إسكان (المرتبة 4 و 5)

– كاتب (المرتبة 4 و 5)

– مساعد إداري (المرتبة 4)

– مأمور استعلامات (المرتبة 4)

– مسجل معلومات (المرتبة 6)

– باحث توظيف مساعد (المرتبة 6)

– مترجم (المرتبة 7)

– باحث قانوني (المرتبة 8)

– أمين مستودع (المرتبة 4 و 5)

– مراقب مباني (المرتبة 3)

– مراقب عمال (المرتبة 4 و 5)

– مدقق مشتريات (المرتبة 6)

– مدقق حسابات مساعد (المرتبة 6)

– محاسب مساعد (المرتبة 6)

– مأمور مشتريات (المرتبة 6)

– فني مختبر – هندسة ميكانيكية (المرتبة 6)

– فني مختبر – هندسة كيميائية (المرتبة 6)

– أمين مكتبة (المرتبة 6)

– باحث مكتبات (المرتبة 7)

– فني صيانة آلات – كهربائية ميكانيكية (المرتبة 5)

– فني تبريد وتكييف (المرتبة 5)

– فني طباعة (المرتبة 5)

– مراقب أمن وسلامة (المرتبة 5)

– باحث علمي مساعد – كيمياء (المرتبة 6)

– باحث علمي مساعد – كيمياء (المرتبة 7)

– باحث علمي مساعد – هندسة كيميائية (المرتبة 7)

– باحث علمي مساعد – هندسة مدنية (المرتبة 7)

– باحث علمي مساعد – هندسة نظم (المرتبة 7)

– باحث علمي مساعد – الأحياء البحرية / علوم البحار (المرتبة 7)

– باحث علمي مساعد – الفيزياء (المرتبة 7)

– باحث علمي مساعد – هندسة البيئة (المرتبة 7)

– محضر مختبر – هندسة النظم (المرتبة 6)

– فني مختبر – فيزياء (المرتبة 6)

– فني مختبر – هندسة البترول (المرتبة 6)

– فني مختبر – هندسة ميكانيكية (المرتبة 6)

– فني مختبر – علوم الأرض (المرتبة 6)

– فني مختبر – الأحياء البحرية / علوم البحار (المرتبة 6)

– مهندس معماري مساعد (المرتبة 7)

– مهندس كهربائي مساعد (المرتبة 7)

– مهندس مدني مساعد (المرتبة 7)

– مهندس صناعي مساعد (المرتبة 7)

– مهندس ميكانيكي مساعد (المرتبة 7)

– فني دعم مساعد – حاسب آلي (المرتبة 6)

– مطور برامج مساعد (المرتبة 6)

– مطور برامج (المرتبة 7)

– محلل نظم مساعد (المرتبة 7)

– فني صيانة آلات – إلكترونيات (المرتبة 6)

– باحث علمي مساعد – الطيران والفضاء (المرتبة 7)

– طبيب مقيم – أسنان (كادر صحي)

– طبيب مقيم – عام (كادر صحي)

– صيدلي (كادر صحي)

– أخصائي مختبر (كادر صحي)

– فني أشعة (كادر صحي)

– فني تمريض عام (كادر صحي)

– فني تمريض – أسنان (كادر صحي)

– مساعد صحي (كادر صحي)

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة على الرابط من الأحد القادم 1439/7/15هـ حتى الخميس الموافق 1439/7/26هـ.