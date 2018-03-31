إنجاز 85% من مشروع درء أخطار السيول بـحي الشرفة في نجران

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أنجزت أمانة منطقة نجران 85% من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي الشرفة الغربية “مسيلة عقرم وعقيرم-مجرى السايلة” بتكلفة إجمالية بلغت 27.700.000 ريال.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي محمد آل حرفش إن المشروع عبارة عن حاجز خرساني بطول 1.625م يرتبط بقناة مفتوحة بطول 1.850 م كما يتكون مجرى السايلة من قناة مفتوحة ومغلقة بطول 1.525م مؤكدا أن مشاريع السيول ستسهم بإذن الله تعالى في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومواكبة النمو العمراني المستمر على جميع المحاور

من جهته قال المتحدث الرسمي بأمانة نجران عبدالله آل فاضل إن الأمانة تنفذ حزمة من المشروعات التنموية داخل أحياء نجران تسعى من خلالها لتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر استراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية.