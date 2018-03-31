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بلدية الخبر :ضبط 600 كيلو من الأسماك مجهولة المصدر بحوزة عمالة وافدة

بلدية الخبر :ضبط 600 كيلو من الأسماك مجهولة المصدر بحوزة عمالة وافدة
http://almnatiq.net/?p=559517
الدمام - المناطق

كشفت بلدية محافظة الخبر عن ضبط أكثر من 600 كيلو من الأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن حملة ( وطن بلا مخالف )، مؤخرا، حيث كانت معدة للبيع من قبل عمالة وافدة.

وذكر رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي: أن البلدية وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن حملة ( وطن بلا مخالف )، ضبطت أحد العمالة المخالفين لديه أسماك تزن 600 كيلو غير صالحة للأكل، مشيرا إلى أن إدارة الرقابة في البلدية قامت خلال إحدى جولاتها والتي تمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية بضبط هذه العمالة الوافدة، لافتا الى أنه تم مصادرة كامل الكمية واتلافها وتطبيق الغرامات والمخالفات المعمول بها وفق اللوائح والقوانين، واحالة المخالفين للجهات ذات الاختصاص.

وأكد الزايدي على أن بلدية الخبر لن تتهاون مع المخالفين وأنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين، وقال أن هناك متابعة وتوجيهات من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لكافة البلديات والادارات الصحية والرقابية على متابعة جميع المواد الغذائية وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة ومعاقبة المخالفين وفق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وذلك حماية للمستهلكين، وتأكيد تكثيف عمليات المراقبة في جميع محافظات ومدن المنطقة الشرقية وذلك بسبب تغييرات الجو التي تشهدها المنطقة واختلاف عملية الحفظ وذلك لارتفاع درجة الحرارة تدريجياً هذه الأيام فالأمانة ومن خلال كافة البلديات حريصة كل الحرص على تطبيق الأنظمة والتزام الجميع بها من أجل السلامة.

مشددا على استمرار الجولات الميدانية اليومية المكثفة وكذلك القيام بحملات مماثلة على جميع المنشآت الصحية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.

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