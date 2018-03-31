بلدية رأس تنورة تكشف على 430 محل من خلال 37 جولة الشهر الماضي

رأس تنورة - المناطق

كشفت بلدية محافظة رأس تنورة ممثلة في إدارة الخدمات قسم صحة البيئة عن جولاتها التفتيشية والتي بلغت 37 جولة تم من خلالها الكشف على 430 محل، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأوضحت بأنه خلال الجولات التفتيشية تم اغلاق 4 محلات وتوجيه 35 إنذار، وتحصيل الغرامات المترتبة على المخالفات، كما تم مصادرة 45 كيلو مواد غذائية غير صالحة بالإضافة إلى 200 كيلو خضار وفواكه، وذلك خلال شهر جمادى الثاني الماضي.

وأشارت الى أن قسم الرخص أصدر 7 رخص جديدة وجدد 50 رخصة وألغى 14 رخصة، اضافة الى إصدار 95 شهادة صحية .

الى ذلك بلغ عدد الذبائح الواردة لمسلخ البلدية 1767 ، وأعدم 4 من الضأن إعدام كلي، و 289 من الضأن إعدام جزئي، و80 من الماعز .

وأضافت الى أن كمية المبيدات المستهلكة في أعمال مكافحة الحشرات والقوارض بلغت 20 مبيد سائل و 25 كيلو بودرة، و 12 كيلو سموم للفئران والقوارض.

وقالت بأن الحملات والجولات تمت ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

وشددت على أنها ماضيه في تطبيق الأنظمة والتعليمات وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وأن هذه الجهود تأتي امتدادا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير التي تنص على تكثيف الجهود الرقابية على جميع المحلات التجارية للحفاظ على صحة المستهلكين، والصحة العامة ومراقبة المنشآت وتقديم الخدمات لكافة المستفيدين.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى عن طريق مركز 940.