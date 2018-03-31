باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة في الساعة ( 12:29 ) حادث احتراق مخلفات داخل احدى المباني السكنية تقع بحي سلطانه ببريدة مما ننتج عنه انتشار الدخان داخل الشقق وعدم استطاعة اصحاب الشقق بمغادرة المبنى وعددهم 11 شخص ، حيث تم اخماد الحريق دون اصابات ولله الحمد واخلاء المبنى من السكان بواسطة فرق الدفاع المدني.
ذكر ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم اباالخيل
إخلاء 11 شخصاً نتيجة حريق مبنى بحي سلطانه ببريدة
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة في الساعة ( 12:29 ) حادث احتراق مخلفات داخل احدى المباني السكنية تقع بحي سلطانه ببريدة مما ننتج عنه انتشار الدخان داخل الشقق وعدم استطاعة اصحاب الشقق بمغادرة المبنى وعددهم 11 شخص ، حيث تم اخماد الحريق دون اصابات ولله الحمد واخلاء المبنى من السكان بواسطة فرق الدفاع المدني.
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