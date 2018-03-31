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إخلاء 11 شخصاً نتيجة حريق مبنى بحي سلطانه ببريدة

إخلاء 11 شخصاً نتيجة حريق مبنى بحي سلطانه ببريدة
http://almnatiq.net/?p=559534
المناطق / بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة في الساعة ( 12:29 ) حادث احتراق مخلفات داخل احدى المباني السكنية تقع بحي سلطانه ببريدة مما ننتج عنه انتشار الدخان داخل الشقق وعدم استطاعة اصحاب الشقق بمغادرة المبنى وعددهم 11 شخص ، حيث تم اخماد الحريق دون اصابات ولله الحمد واخلاء المبنى من السكان بواسطة فرق الدفاع المدني.
ذكر ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم اباالخيل

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