مستشفيات منطقة الرياض تستقبل “1368” حالة أزمة ربو بسبب الغبار

الرياض - شاجع الدوسري

كشفت صحة الرياض أن مستشفياتها الحكومية استقبلت – بحسب احصائية برنامج وضوح – “1368” حالة طارئة جراء استنشاق الغبار والأتربة المتطايرة نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت المنطقة الجمعة.

فيما بلغ عدد الحالات في المراكز الصحية المناوبة 70 حالة .

وأوضح مدير إدارة شئون المستشفيات في “صحة الرياض” د.عصام الغامدي أن جميع مستشفيات المنطقة كانت على أهبة الاستعداد في ظل متابعة من مدير عام الشؤون الصحية الدكتور ناصر الدوسري بالمنطقة لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة لموجة الغبار.

وفي نفس الاطار أوضح د. الغامدي أن “صحة الرياض” استفادت من الخدمات الالكترونية للتعامل مع أزمة التقلبات الجوية في الرياض ومن ذلك برنامج “وضوح” حيث استطاعت من خلال البرنامج التعرف على الوضع الحالي للمراجعين في أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة ل”صحة الرياض” .

ولفت أن “صحة الرياض” تواصل الاستعداد الكامل في جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات الرياض؛ لاستقبال أي حالات أخرى خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ودعا د. الغامدي جميع مرضى الربو والجهاز التنفسي إلى الحذر من استنشاق الغبار أو التعرض لتيارات هوائية حاملة للأتربة الخفيفة، وذلك باستخدام الكمامة لتجنب أي مضاعفات صحية.

ويشار أن “صحة الرياض” اطلقت قبل عدة اشهر برنامج وضوح في مرحلتيه الاسترشادية والتجريبية ويهدف البرنامج حينها للتعريف بالعوائق التي تواجه مستشفيات المنطقة .

كما أن البرنامج يهدف إلى التطوير الحيوي والمستمر لفعالية كفاءة أداء الأقسام الطبية (الجراحة، النساء والولادة، الباطنية، الأطفال) في كافة المستشفيات التابعة لصحة الرياض، من خلال رصد بيان إحصائي شهري من كافة مستشفيات المنطقة، ليعكف على مراجعة تلك البيانات من قبل فريق من المدققين ، وتخضع تلك البيانات إلى سلسلة من المعادلات والاختبارات المجراة من قبل نخبة من المحللين لتتحول إلى معلومة تحدِّد حركة اتجاهات زوايا متعددة من كفاءة أداء المستشفى إداريًا وطبيًا .