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وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز
http://almnatiq.net/?p=559567
المناطق - الخرج

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في الجامعة (أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ ) وسيبدأ استقبال الطلبات غداً الأحد 15 رجب 1439هـ الموافق 1 ابريل 2018م عبر البوابة الالكترونية للتوظيف على موقع الجامعة فقط (ولن يتم استلام أي طلبات ورقية) على الرابط التالي:https://jobs.psau.edu.sa

وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري إلى أن التقديم على الوظائف يتطلب التسجيل في الموقع ورفع الوثائق المطلوبة ثم التقديم على الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص المتقدم، وستستمر مدة التقديم خمسة أيام تنتهي بتاريخ 19 رجب 1439هـ الموافق 5 ابريل 2017م .

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