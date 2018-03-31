المشروعات الاثرائية للموهوبات وتجربة النشاط الرقمي في ثلاثة مدارس ببوابة المستقبل بالشرقية

الدمام - عبدالله السعيدي

توصلت ثلاثة مدارس بتعليم المنطقة الشرقية للبنين والبنات والتي تطبق مشروع بوابة المستقبل إلى منهجية واضحة في كيفية صناعة المحتوى الرقمي حيث استعرضت هذه المنهجيات أمام وفد القيادات التعليمية الرجالية والنسائية بتعليم مكة المكرمة والذي زار مدارس تعليم الشرقية واطلع على تجربة المنصة الرقمية وكيفية تفعيلها وعدد المواد التي تم رفعها عبر البوابة وكيف تم التفاعل معها .

ففي الجانب النسائي أوضحت منسقة المشروع بتعليم الشرقية هيفاء الخميس بأن الوفد التعليمي بمنطقة مكة المكرمة اطلع على تجربة متوسطة أم المؤمنين ميمونة في التحول الرقمي حيث بدأ البرنامج بعرض رؤية ورسالة المدرسة من قبل قائدة المدرسة كما اشتمل العرض على إبراز أهم انجازات المدرسة وقصص نجاحاتها في التعليم الرقمي على بوابة المستقبل كما اشتمل البرنامج على جولة ميدانية للفريق في الفصول الدراسية وحضور حصص تفاعلية لعدد من المعلمات على بوابة المستقبل .

واضافت بأنه تم عرض تجربة الاختبار الإلكتروني للصف الثاني متوسط في مادة التوحيد ( في معمل الحاسب الالي )وتم استخدام بوابة التعليم الوطنية عين بعرض الاثرائيات المصحوبة مع الدروس واستخدامها من قبل الطالبات في التقييم الذاتي ( قيم نفسك )للدروس من خلال الاجابة على الاسئلة إلى جانب عرض جميع استخدامات بوابة المستقبل من مناقشات وأنشطة ومشاركات واستطلاع رأي ومحتويات المحاضرات من قبل معلمات الحصص التفاعليه للحاضرين كما تضمن البرنامج زيارة المتوسطة الثالثة بالظهران والتي نفذت درس تكاملي اثرائي لمادتي الرياضيات والعلوم وفق منهجية STEAM من خلال بوابة المستقبل ومعرض اثرائيات وبدأ الدرس التكاملي بالدخول على بوابة المستقبل واخذ الحضور للطالبات ومن ثم الدخول على خطة الدرس واستخدام ملفات المحتوى وحل الأنشطة عن طريق التطبيقات المدرجة بالدرس( خرائط المفاهيم ) و(thing link) و (انفوجرافيك ) و(الكاهوت ) وانتهى بمنح الطالبات المشاركات اوسمة البوابة كما تم زيارة معرض اثرائيات ابرز مشاريع طالبات فصول الموهوبات (مقارنه بين مدرسة باستراليا والمتوسطة الثالثة بالظهران ، الروبوت ، الاورازما ، مسابقات الكترونية ، بحث الطالبة تاله أبو النجا (ابتكار طريقة جديده للمكفوفين باستخدام الاشكال الهندسية للقراءة والكتابة بوجود علامات التشكيل ).