مدير تعليم نجران يطلع على مبادرة ” أُتقِن” بالكلية التقنية

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زار مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي الكلية التقنية بنجران يرافقه مساعديه وكان في استقباله مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الأستاذ سعيد بن أحمد آل جبار وعميد الكلية التقنية الأستاذ محمد بن علي زبعان الصقري اطلع خلالها على المبادرة التي يقدمها مركز خدمة المجمتع والتدريب المستمر ” أُتقِن” .

وقدم عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي الصقري شرح مفصل عن مبادرة التدريب المجتمعي ” أُتقِن” في مرحلته الثالثة والتي تستمر لمدة خمسة أسابيع، وأهدافها وما تقدمه من خدمات لجميع شرائح المجتمع.​

مبيناً أن الكلية تنفذ البرنامج في عدد من التخصصات من ضمنها مبادئ التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور ومبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني ومبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية ومبادئ صيانة السيارات ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية ومبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية.

ومؤكداً أن التسجيل مستمر في برامج التدريب المجتمعي “أُتقن” في مرحلته الثالثة من خلال الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc. gov.sa .

من جانبه قدم حكمي شكره لمنسوبي التدريب التقني والمهني والملتحقين بالبرنامج، على حرصهم لمثل هذه البرامج التي من شأنها مواكبة رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية الزيارة سلم الشهادات المعتمدة للمشاركين في البرنامج.