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ملتقى السفر والاستثمار السياحي يخصص جناحا لتعريف بمنطقة الباحة سياحيا

ملتقى السفر والاستثمار السياحي يخصص جناحا لتعريف بمنطقة الباحة سياحيا
http://almnatiq.net/?p=559579
المناطق - الباحة
خصص فرع هيئة السياحة بملتقى السفر والاستثمار السياحي (STTIM) جناحاً خاصا تحت مظلة مجلس التنمية السياحية بالباحة يعمل على التعريف بالمنطقة سياحياً، ويسلط الضوء على أهم المواقع السياحية والأثرية والطبيعة الطبوجرافية الخاصة بهذه المنطقة، وذلك من خلال نقل تلك التفاصيل عبر مختلف الوسائل التي يقوم عليها فريق مؤهل سياحياً ومعرفياً بنشر ثقافة السياحة في المنطقة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة زاهر الشهري أن الجناح يعرض فرصا متعددة، ومنها الفرص التي لأمانة منطقة الباحة، ومنها مشروع القرية التراثية، ومشروع حديقة القيم في غابة رغدان، وعدد من المشاريع التي يعمل عليها الشركاء من القطاع الخاص كذلك الفرص الاستثمارية المطروحة بالباحة والمحافظات بالمنطقة.
ونوه الشهري باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية للمشاريع السياحية والتراثية بالمنطقة وتطويرها.

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