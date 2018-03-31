وفاة قائد جمس عكس اتجاه السير ورفض الوقوف للدورية بمحافظة العقيق

المناطق - الباحة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد بأنه ورد لفرفة عمليات شرطة محافظة العقيق عدة بلاغات مفادها قيام قائد سيارة جمس موديل قديم بعكس السير بسرعة عالية من المحافظة بإتجاه مركز كرأ الحائط .

تم تمرير البلاغات للدوريات الأمنية العاملة بالميدان ، التي بدورها لاحظته وطلبت منه الوقوف الإَّ إن قائد المركبة رفض الامتثال وعدم الوقوف وقام بمضايقة الدورية الأمنية وتعمد الاحتكاك بها بالجانب الأيمن وسلك طريقاً ترابياً متجهاً لإحدى المزارع بسرعة عالية ونتيجة لهذه السرعة إصطدم بعقم ترابي وجدار وعند محاولة رجال الأمن إستيقافة حاول الهرب بالسيارة مما دفع رجال الأمن بإطلاق النار على الإطارات الأمامية وإعطابها .

وعند محاولة إخراجه من السيارة كانت أبواب السيارة مغلقه نتيجة الإحتكات التي لحقت بالسيارة والإصطدام بالجدار والعقم الترابي مما دفع رجال الأمن لكسر زجاج الراكب الأمامي للسيارة وإخراجه من المركبة وتبين إنه مواطن في العقد الخامس من العمر .

وبتفتيش السيارة عثر على سلاح من نوع مسدس ربع وبمخزن وعدد خمس طلقات حية وأثناء عملية الضبط سقط المواطن فجأة على الارض ، فتمت محاولة إسعافه ونقله بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى العقيق الإّ أن قدر الله كان أسرع وفارق الحياة .

وبالكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي صدر التقريرالأولي الذي يبين بأن الوفاة كانت طبيعية ، وبحضور شقيقه للمستشفى أفاد بأن شقيقه المتوفى يعاني من داء سرطان الدم وبه بعض الإعتلالات النفسية نتيجة مايعانية من مرضه المشار إليه وأن أخيه ينتابه حالة هيستيريه وإنفعالات شديدة ويصعب السيطرة عليه في بعض الأحيان وبالذات في حال امضى فتره طويلة دون أخذ العلاج الذي يتناوله ،هذا ولازال العمل جاري على استكمال بعض إجراءات الاستدلال النظامية .