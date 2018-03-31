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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة لسمو ولي العهد إلى العراق

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة لسمو ولي العهد إلى العراق
http://almnatiq.net/?p=559592
المناطق - واس

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأنه لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية العراق الشقيقة.
ونوه المصدر، في ختام تصريحه، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات الإيجابية التي تشهدها مؤخرًا في المجالات كافة.

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