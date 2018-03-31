دعوات أحوازية لتوسيع رقعة “انتفاضة الكرامة” ضد الاحتلال الإيراني

المناطق - الرياض

اصدرت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بيانا أكدت فيها أن المظاهرات التي تشهدها مدن وقرى الأحواز المحتلة جاءت لرفض كل مظاهر وجود الاحتلال الإيراني على أرضهم.

وتابعت الحركة في بيان لها، أن المظاهرات خرجت بشعارات صريحة تدعو إلى تطهير الأحواز من المحتل، الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء بممارساته العنصرية، وجرائمه التي تهدف للقضاء على الحرث والنسل في الأحواز، مشيدة بجهود جماهير الشعب الأحوازي، التي تخوض “انتفاضة الكرامة” ضد المحتل بكل ما يعنيه من وجود شاذ وسلوك مستفز.

وأكدت الحركة أن “انتفاضة الكرامة” التي تعم ربوع الأحواز الأبية حاليًا، ليست انفعالات لحظية لتحقيق مطالب آنية، كتحسين لأوضاع المعيشة، أو الإستياء من فساد النظم الإدارية، أو السخط من تدني مستوى الخدمات المدنية، أو غيرها من الأوضاع المزرية التي أفرزتها سياسة الاحتلال للفصل العنصري ضد الأحواز، لإشغال الشعب الثائر عن أهدافه السياسة.

وأهابت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، بالشباب الأحوازي المقاوم أن يقود تلك “الإنتفاضة المباركة”، بالتخطيط الواعي، والتنسيق المحكم، وإزكاء الروح الوطنية بين المواطنين، والحرص على توحيد الشعارات التي تسمو بأهداف الإنتفاضة.

وأضافت، أن الحق “ينتزع ولا يعطى”، ومؤكدة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها، موجهة رسالة للشباب مفادها :” انتفاضتكم المباركة خير برهان على عزمكم الذي لا يلين، وإصراركم على المضي قدماً حتى تحقيق كامل الأهداف إن شاء الله”.