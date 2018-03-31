مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً، بناءً على تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الذي يشير لتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية ينتج عنها استمرار نشاط من الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية بمنطقة نجران.

كما دعت الجميع لتوخي الحذر خاصةً مرتادي الرحلات البرية، والطرق السريعة، وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية، وأعمدة الإنارة، والمظلات الحديدية، والابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد في حالة هبوب الرياح، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني