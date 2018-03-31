احدث الأخبار

هلال الشرقية ينقذ غريق بشاطئ نصف القمر
المنطقة الشرقية
 “الشؤون البلدية والقروية” توجه باستخدام تقنية الانبعاث الضوئي (LED) في المشروعات الجديدة
أبرز المواد
 5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل
أبرز المواد
 بدء إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.. غدًا
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يفتتح (المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة) غداً
أبرز المواد
 “البيئة”: الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسديل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8
أبرز المواد
 مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
منطقة نجران
 دعوات أحوازية لتوسيع رقعة “انتفاضة الكرامة” ضد الاحتلال الإيراني
أبرز المواد
 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة لسمو ولي العهد إلى العراق
أبرز المواد
 وفاة قائد جمس عكس اتجاه السير ورفض الوقوف للدورية بمحافظة العقيق
أبرز المواد
 “درع الخليج المشترك 1” يطلق التمرين الميداني بالذخيرة الحية
أبرز المواد
 ملتقى السفر والاستثمار السياحي يخصص جناحا لتعريف بمنطقة الباحة سياحيا
منطقة الباحة
محاولات قتل جماعية في عسير.. والتحريات تكشف غموضها

محاولات قتل جماعية في عسير.. والتحريات تكشف غموضها

أبرز المواد
تركي آل الشيخ: ياسر القحطاني عالة على إدارات الهلال.. وأتمنى عدم التجديد له

تركي آل الشيخ: ياسر القحطاني عالة على إدارات الهلال.. وأتمنى عدم التجديد له

أبرز المواد
هل سيتوقف “حساب المواطن” بعد فترة زمنية .. الإجابة هنا

هل سيتوقف “حساب المواطن” بعد فترة زمنية .. الإجابة هنا

أبرز المواد
فيديو جديد يهز المغرب .. هذا ما فعله رجل مع سيدة في الشارع

فيديو جديد يهز المغرب .. هذا ما فعله رجل مع سيدة في الشارع

أبرز المواد

5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل
http://almnatiq.net/?p=559612
تبوك - فايز السميري

دعت وكالة البعثات بوزارة التعليم الطلاب الرَّاغبين في الالتحاق ببرنامج الابتعاث الخارجى في عامه الثالث عشر، إلى ضرورة الالتزام بموعد بدء التسجيل في 10 شوّال المقبل، وضوابطه المختلفة، وأشارت إلى أنه يشترط الحصول على 70 % في اختبار القدرات للراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه، وأداء اختبار القدرات والتحصيلي لمن يتقدم لمراحل البكالوريوس والدبلوم بعد الثانوية. وتتضمن الضوابط التأكد من سريان الهوية الوطنية وجواز السفر، وضرورة إغلاق ملف البعثة السابقة للمبتعثين في مراحل سابقة. من جهة أخرى تستعد الوكالة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين لإطلاق برنامج الابتعاث القانوني ضمن المرحلة المقبلة من البرنامج. وتتنوع برامج الابتعاث بين وظيفتك وبعثتك، ومسار الطب ونخبة الجامعات والمنح الدولية، ويهدف برنامج الابتعاث الى سد احتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية والطبية والهندسية ومواكبة رؤية 2030، التي تركز على الاستثمار في القطاعات الصناعية والتقنية.

روابط ذات صلة

“الشؤون البلدية والقروية” توجه باستخدام تقنية الانبعاث الضوئي (LED) في المشروعات الجديدة

“الشؤون البلدية والقروية” توجه باستخدام تقنية الانبعاث الضوئي (LED) في المشروعات الجديدة
بدء إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.. غدًا

بدء إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.. غدًا
الأمير سلطان بن سلمان يفتتح (المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة) غداً

الأمير سلطان بن سلمان يفتتح (المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة) غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*