5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

تبوك - فايز السميري

دعت وكالة البعثات بوزارة التعليم الطلاب الرَّاغبين في الالتحاق ببرنامج الابتعاث الخارجى في عامه الثالث عشر، إلى ضرورة الالتزام بموعد بدء التسجيل في 10 شوّال المقبل، وضوابطه المختلفة، وأشارت إلى أنه يشترط الحصول على 70 % في اختبار القدرات للراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه، وأداء اختبار القدرات والتحصيلي لمن يتقدم لمراحل البكالوريوس والدبلوم بعد الثانوية. وتتضمن الضوابط التأكد من سريان الهوية الوطنية وجواز السفر، وضرورة إغلاق ملف البعثة السابقة للمبتعثين في مراحل سابقة. من جهة أخرى تستعد الوكالة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين لإطلاق برنامج الابتعاث القانوني ضمن المرحلة المقبلة من البرنامج. وتتنوع برامج الابتعاث بين وظيفتك وبعثتك، ومسار الطب ونخبة الجامعات والمنح الدولية، ويهدف برنامج الابتعاث الى سد احتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية والطبية والهندسية ومواكبة رؤية 2030، التي تركز على الاستثمار في القطاعات الصناعية والتقنية.