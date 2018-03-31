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هلال الشرقية ينقذ غريق بشاطئ نصف القمر

هلال الشرقية ينقذ غريق بشاطئ نصف القمر
http://almnatiq.net/?p=559619
الدمام - عبدالله السعيدي

نقل الهلال الأحمر بالخبر شاب تعرض للغرق بشاطئ نصف القمر الى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران بعد عمل الإسعافات الأولية له .

و اوضح المتحدث الرسمي في هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي بانه تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي 997 بالمنطقة الشرقية عن وجود غريق بشاطئ المرجان بنصف القمر وعلى الفور تم توجيه فرقه اسعافيه للموقع وبعد المعاينة اتضح بوجود مصاب يعاني من توقف قلب وتنفس وتم عمل انعاش قلبي رئوي cbr واسعافه على الفور الى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران .

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