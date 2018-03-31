فوائد السمك للشعر

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التغذية السليمة

إنّ التنويع في تناول الأغذية من الأمور المهمّة من أجل تزويد الجسم بحاجته من العناصر الغذائيّة المختلفة، فلا يوجد نوع معيّن من الغذاء يحتوي على جميع العناصر الغذائيّة ولو كان الأمر كذلك لوجدت الجميع يتناول هذا الغذاء ويرتاحون بأنّهم قد حصلوا على جميع الفوائد. يحتاج الإنسان لتناول المنتجات النباتيّة والمنتجات الحيوانيّة والمنتجات البحريّة من أجل التنوّع الغذائيّ المطلوب، ولكن قد يلجأ البعض الى اتّباع أنماط غير مدروسة من الحميات من أجل التخلّص من الوزن الزائد ممّا يؤدّي التأثير على أجزاء الجسم المختلفة بما فيها الشعر، فالشعر يحتاج إلى التغذية السليمة من أجل نموّه بصورة سليمة وزيادة قوته ولمعانه وفي حال لم يحصل على الموادّ التي يحتاج إليها فإنّه يضعف بشكل تدريجيّ، ويبدأ بالتساقط ممّا قد يؤدّي إلى مشاكل كبيرة تحتاج الى التدخل الطبي، فهو مظهر من مظاهر الجمال وخاصّة لدى النساء لذلك يجب المحافظة عليه ومحاولة تجنّب المشاكل التي قد تصيب، ومن الأغذية الضروريّة للنموّ الصحّيّ للشعر الأسماك. إعلان inRead invented by Teads

أهميّة تناوُل السمك للشعر

تحتوي الأسماك على البروتينات، وحمض أوميغا3، كما تحتوي على اليود،والحديد، والفسفور، والكالسيوم، وهذه العناصر جميعها تعمل على تغذية الشعر من جذوره وزيادة قوته وحمايته من التلف والتساقط، وكلما كان الشعر قويا كلما ظهر بصورة جميلة، فالشعر يحتاج الى زيادة قوة البنية الداخلية له وليس فقط القشرة الخارجية، وكلما أراد الشخص زيادة قوة شعره عليه بزيادة كمية حمض أوميغا ٣، ويمكن تناول أنواع الأسماك المختلفة وليس نوع معيّن فهي جميعها تحتوي على ما يحتاجه الشعر من عناصر ضروريّة وبطرق طهي مختلفة مثل الشوي والقلي أو مع أرز، ولا تقتصر الفائدة من السمك بتناوله بصورته العادية وإنّما يمكن تناول الزيت المستخرج منه، فهذه الزيوت مفيدة جدّاً للشعر وسهلة الاستخدام حيث إنّها متوفّرة في الصيدليات على شكل حبوب أو كبسولات جاهزة.

الفوائد العامة للأسماك

وقاية القلب والشرايين من الأمراض، حيث إنّه قليل الدهون ويساعد في تخفيض نسبة الكولسترول الضار مما يحمي الشرايين من التصلب ويحمي القلب من الجلطات. مساعدة الجسم في التخلّص من الوزن الزائد حيث إنّه قليل الدهون والسعرات الحراريّة مقارنة بأنواع اللّحوم الأخرى. يعمل على تغذية الدماغ وزيادة معدلات الذكاء وتنشيط الذاكرة بسبب احتوائه على عنصر الفسفور وأوميغا3. يزيد من قوّة العظام ويحميها من الهشاشة كما يحمي الأسنان من التسوّس ويزيد من قوتها. حماية الجسم من الإصابة بأنواع السرطانات المختلفة. وقاية الجسم من الإصابة بالتهابات المفاصل، وتخفيف الآلام المرافقة لها.