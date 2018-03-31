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المملكة تنال عضوية الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة

المملكة تنال عضوية الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة
http://almnatiq.net/?p=559625
المناطق _ واس

حصلت المملكة على عضوية اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، بعد انتخاب الأمين العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان بن سعيد الودعاني من قبل 35 دولة من أصل 41 دولة مشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، التي عقدت مؤخراً في دولة الكويت.
وحصلت كلاً من دول، رومانيا على 27 صوتاً والإمارات العربية المتحدة على 35 صوتاً وإسبانيا على 37 صوتاً والبرازيل على 38 صوتاً، فيما حصلت كلاً من دول، الأردن على 12 صوت والجزائر على 6 أصوات والعراق على 16 صوتاً والأكوادور على 12 صوت والتشيك على 10 أصوات، ومن ثم قطر بـ 5 أصوات كأقل الدول التي صُوّت لها.
ويأتي انتخاب السعودي، العقيد سلطان بن سعيد الودعاني تأكيداً على مكانة المملكة العربية السعودية المتأصلة والقوية كأحد الدول الرئيسة الداعمة لبرامج الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة ولما يملكه الودعاني من خبرات إدارية وفنية في المجال الرياضي، حيث يتولى رئاسة اللجنة الفنية بالاتحاد الرياضي العربي للشرطة .
وقدم العقيد سلطان بن سعيد الودعاني شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية على دعمه غير المحدود لبرامج وأنشطة الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي حتى تبوأ الاتحاد مكانة رفيعة بين مصاف الاتحادات القارية والدولية، ما مكّن من الحصول على مثل هذه المناصب الدولية.
وثمن الودعاني لمعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني متابعته وتوجيهاته للقائمين على تسيير أعمال الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي، الذي أثمر بتحقيق عدد من المكتسبات التي تجير باسم الوطن، وهذا الدعم والاهتمام الكبير يعد من أهم المحفزات لتقديم الاتحاد لمزيد من العمل.

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