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مدير سياحة عسير يفاجئ منشآت الإيواء بجولة رقابية خارج أوقات العمل الرسمي

مدير سياحة عسير يفاجئ منشآت الإيواء بجولة رقابية خارج أوقات العمل الرسمي
http://almnatiq.net/?p=559628
المناطق _ عسير
نفذ مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة جولة مفاجئة على عدد من منشآت الإيواء، صباح اليوم السبت، برفقة رئيس قسم التراخيص والجودة محمد مطاعن.
وجاءت تلك الجولة في توقيت خارج أوقات العمل الرسمي بخلاف زيارات الترخيص والتصنيف والجولات الرقابية المعتادة حرصا على متابعة هذا القطاع ومدى تطبيقه للوائح والأنظمة، إذ تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعسير جديا لرفع مستوى وجودة القطاع، إلى جانب متابعة حملة وطن بلا مخالف وتوطين الوظائف السياحية والرقابة الشاملة للائحة السياحة، فضلا عن تشجيع المستثمرين للدخول في هذا القطاع.
وكشف آخر تقرير لقسم التراخيص والجودة الصادرة بنهاية مارس أن إجمالي عدد المنشآت المرخصة بالمنطقة زاد عن ٤٦٩، حيث رخص وجدد ل ٤٠ منشأة إيواء خلال شهر مارس،  منها ٢٥ ترخيصا جديدا خلال هذا الشهر.

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