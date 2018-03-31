أمير الجوف يلتقى اليوم في الرياض وزير البيئة والمياه والزراعة

قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بزيارة لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بديوان الوزارة بالرياض اليوم السبت .
وفي بداية اللقاء قدم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة التهنئة لسمو أمير منطقة الجوف على الثقة الملكية بتعيين سموه أميرا لمنطقة الجوف ، سائلا الله لسموه التوفيق .
وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة عددا من المشاريع اهمها ” إستكمال مشروع نقل بحيرة الصرف الصحي بمحافظة القريات ، المكافحة العاجلة للباعوض والروائح في كل من بحيرة الصرف بسكاكا والقريات ودومة الجندل باستخدام الفلاتر الكربونية والرش الجوي للقضاء على الحشرات ، معالجة وضع المرادم في مراكز المنطقة وإنشاء محطات للمعالجة الثلاثية في محافظات ومراكز المنطقة ، سرعة اعتماد المخططات الزراعية ، دعم الزراعة بالمنطقة بالفنيين والمساحين ، تفعيل دور مراقبة الاراضي الزراعية ودعمها بالمعدات والافراد.
كما ناقش سمو أمير منطقة الجوف ” المشاريع الصفرية والتي تحتاجها المنطقة ، انشاء متنزهات برية في سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل ، اعادة دعم الصناديق الزراعية لمزارعي المنطقة ، واخيرا ناقش سموه انشاء فرع لحماية البيئة بالمنطقة .
وأكد سمو أمير منطقة الجوف الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنيين ، منوها بالدعم الذي تحضى به الوزارة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، كما أكد سموه أن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – على خدمة المواطن وتوفير أفضل الخدمات له .
من جانبه أعرب وزير البيئة والمياه والزراعة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف لحرصه على مشاريع الوزارة بالمنطقة وعلى مايجده فرع الوزارة بمنطقة الجوف من دعمه المستمر .
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