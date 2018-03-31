أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في بيشة وتثليث وبلقرن

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتعليق الدراسة في ثلاثة محافظات وهي بيشة وتثليث وبلقرن نظراً لسوء الأحول الاجوية وموجة الغبار والأتربة المستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد ثابت أنه بمتابعة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ولسوء الأحوال الجوية وموجة الغبار والأتربة على أجزاء من المنطقة وحرصاً على السلامة العامة فقد تم تعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد في جميع مراحلها في كل المؤسسات التعليمية، في ثلاث محافظات هي بيشة وبلقرن وتثليث، داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات اللازمة من وزارة الصحة والدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة.