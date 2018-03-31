مدير شرطة الرياض يكرم العتيبي وعددا من الضباط والأفراد

المناطق _ الرياض

تقديرًا للجهود المبذولة من ضباط وأفراد إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في كشف غموض العديد من القضايا الجنائية الهامة والقبض على مرتكبيها خلال فترة زمنية وجيزة , وذلك استشعارا بدورهم الهام في خدمة أمن الوطن , فقد استقبل سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء / فهد بن زيد المطيري يوم الأربعاء الموافق 11/7/1439هـ بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بجمع قصر الحكم الإداري مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي العقيد منصور العتيبي وعدداً من ضباط وأفراد الإدارة المتميزين وكرمهم بحضور عددًا من القيادات الأمنية بالمنطقة وابلغهم شكر وتقدير معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام , وأكد “اللواء المطيري ” أن النتائج التي تحققها الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة محل تقدير القيادة ، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد بكل جدارة واقتدار كما عهد منهم .