احدث الأخبار

“ثندر سنو” لفريق جودولفين يفوز بلقب بطولة كأس دبي العالمي
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن
أبرز المواد
 الجيش اليمني يشن عملية عسكرية جديدة في صعدة ويحرر مواقع في مديرية الظاهر
أبرز المواد
 بسبب محمد صلاح “الأسد ” يصبح “فرعونا” في شعار الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 مدير شرطة الرياض يكرم العتيبي وعددا من الضباط والأفراد
أبرز المواد
 نائب أمير منطقه جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد البصيلي
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في بيشة وتثليث وبلقرن
أبرز المواد
 أمير الجوف يلتقى اليوم في الرياض وزير البيئة والمياه والزراعة
أبرز المواد
 مدير سياحة عسير يفاجئ منشآت الإيواء بجولة رقابية خارج أوقات العمل الرسمي
منطقة عسير
 المملكة تنال عضوية الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة
أبرز المواد
 فوائد السمك للشعر
أبرز المواد
 هلال الشرقية ينقذ غريق بشاطئ نصف القمر
المنطقة الشرقية
محاولات قتل جماعية في عسير.. والتحريات تكشف غموضها

محاولات قتل جماعية في عسير.. والتحريات تكشف غموضها

أبرز المواد
تركي آل الشيخ: ياسر القحطاني عالة على إدارات الهلال.. وأتمنى عدم التجديد له

تركي آل الشيخ: ياسر القحطاني عالة على إدارات الهلال.. وأتمنى عدم التجديد له

أبرز المواد
فيديو جديد يهز المغرب .. هذا ما فعله رجل مع سيدة في الشارع

فيديو جديد يهز المغرب .. هذا ما فعله رجل مع سيدة في الشارع

أبرز المواد
هل سيتوقف “حساب المواطن” بعد فترة زمنية .. الإجابة هنا

هل سيتوقف “حساب المواطن” بعد فترة زمنية .. الإجابة هنا

أبرز المواد

مدير شرطة الرياض يكرم العتيبي وعددا من الضباط والأفراد

مدير شرطة الرياض يكرم العتيبي وعددا من الضباط والأفراد
http://almnatiq.net/?p=559640
المناطق _ الرياض

تقديرًا للجهود المبذولة من ضباط وأفراد إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في كشف غموض العديد من القضايا الجنائية الهامة والقبض على مرتكبيها خلال فترة زمنية وجيزة , وذلك استشعارا بدورهم الهام في خدمة أمن الوطن , فقد استقبل سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء / فهد بن زيد المطيري يوم الأربعاء الموافق 11/7/1439هـ بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بجمع قصر الحكم الإداري مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي العقيد منصور العتيبي وعدداً من ضباط وأفراد الإدارة المتميزين وكرمهم بحضور عددًا من القيادات الأمنية بالمنطقة وابلغهم شكر وتقدير معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام , وأكد “اللواء المطيري ” أن النتائج التي تحققها الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة محل تقدير القيادة ، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد بكل جدارة واقتدار كما عهد منهم .

روابط ذات صلة

“ثندر سنو” لفريق جودولفين يفوز بلقب بطولة كأس دبي العالمي

“ثندر سنو” لفريق جودولفين يفوز بلقب بطولة كأس دبي العالمي
الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن
الجيش اليمني يشن عملية عسكرية جديدة في صعدة ويحرر مواقع في مديرية الظاهر

الجيش اليمني يشن عملية عسكرية جديدة في صعدة ويحرر مواقع في مديرية الظاهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*