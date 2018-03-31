حقق الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في محافظة صعدة معقل المليشيا الحوثية الانقلابية الموالية لإيران .
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن قوات الجيش مسنودة بطيران الأباتشي التابع لقوات التحالف العربي نفذت عملية عسكرية نوعية وخاطفة في المديرية الواقعة على الجنوب الغربي لمحافظة صعدة وتمكنت خلال الساعات الأولى من استعادة عدد من المواقع المهمة .
وذكر المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجيش تمكن من تحرير مواقع ” حيد الأصم وتبة أبو عقال ومعسكر الكمب ” مركز تجمع المليشيات ، فيما يخوض معارك ضاربة على بعد كيلومتر من سوق الملاحيظ مركز مديرية الظاهر .
وأضاف أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواجه انهيارًا واسعًا وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها خلال العملية العسكرية وسط تقدم متواصل لقوات الجيش .
وكانت قوات الجيش اليمني أحرزت تقدمًا ميدانيًا في جبهة علب شمال صعدة وتمكنت من السيطرة على مرتفعات استراتيجية في مديرية باقم إثر معارك مع مليشيات الحوثي .
الجيش اليمني يشن عملية عسكرية جديدة في صعدة ويحرر مواقع في مديرية الظاهر
حقق الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في محافظة صعدة معقل المليشيا الحوثية الانقلابية الموالية لإيران .
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