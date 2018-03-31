الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الأحد الموافق 15 / 7 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.