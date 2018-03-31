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“ثندر سنو” لفريق جودولفين يفوز بلقب بطولة كأس دبي العالمي

“ثندر سنو” لفريق جودولفين يفوز بلقب بطولة كأس دبي العالمي
http://almnatiq.net/?p=559656
المناطق _ دبي

فاز المهر ” تندر سنو ” لمالكه جودولفين بجائزة كأس دبي العالمي للخيل وقدرها 6 ملايين دولار .. حيث انتزع المهر ” سنو ” المركز الأول من بين 9 خيول من خيرة الخيول العالمية في الشوط الرئيسي الذي ترعاه شركة طيران الإمارات وتبلغ مسافته 200 متر.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  التهاني بهذا الفوز العالمي الكبير لخيول جودولفين الإماراتية من أصحاب السمو الشيوخ والضيوف الذين شهدوا مهرجان الكأس إلى جانب أكثر من 60 ألف متفرج غصت بهم منصات ومسطحات مضمار السباق في ميدان بمنطقة ند الشبا بدبي.

وتسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الكأس الذهبية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن فرحته الكبيرة بفوز “ثندر سنو” لفريق جودولفين بلقب بطولة كأس دبي العالمي وهو اللقب الأغلى في عالم سباقات الخيل.

وقال صاحب السمو في تغريدة له على “تويتر” : “ليلة عالمية مختلفة عاشتها الامارات وتابعها الملايين حول العالم مع أغلى كأس لسباق الخيول عالميا وعبر تاريخ هذا النوع من السباقات .. كأس دبي العالمي محطة للخيل والسرعة والقوة .. تستحق دولة بسرعة الامارات هذا الحدث”

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “نبارك للامارات فوز ثندر سنو التابع لجودولفين بأغلى كأس عالمي للخيول .. فوز مستحق .. وتنظيم عالمي مفخرة لنا .. ومركز أول لا نتخلى عنه”

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