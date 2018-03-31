نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب المشيخي والجندي المالكي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمينالشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصربن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الرقيب سالم بن شريف علي مشيخي، أحد منسوبي القوات البريه ،

ولوالد وذوي الشهيد الجندي عبدالرحمن بن اسعد محمد المالكي ، أحد منسوبي القوات البريه ، اللذان استشهدا أثناء أداء عملهما بالحدالجنوبي في منطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكدصدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله – .

وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الشهيدين المشيخي والمالكي، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهلهالصبر والسلوان.