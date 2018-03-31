دعت الحكومة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل في حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية بغربي اليمن .
وطالب وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي والمدير القطري للبرنامج استفين اندرسون، بإجراء تحقيق عادل ومحايد وعاجل وتحديد الجهات المسؤولة عن الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تثبت تورطها فيما حدث .
وأشار في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن الحريق تسبب في أضرار كبيرة واتلاف للمواد الإغاثية والإنسانية في مخازن البرنامج في المحافظة ، مضيفًا أن ذلك يؤثر على الحصص الغذائية لمحافظة الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة ويمثل خسارة لأموال المانحين والجهات الإغاثية العربية والدولية .
ودعا المسوؤل اليمني، منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي إلى إدانة هذه الأعمال ووضع الرأي العام المحلي والدولي في تفاصيل الحادثة بأسرع وقت .
الحكومة اليمينة تدعو إلى فتح تحقيق عاجل في حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمي بالحديدة
دعت الحكومة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل في حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية بغربي اليمن .
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