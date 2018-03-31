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إطلاق أول خدمات حكومية مباشرة لزوار قافلة ملتقى مكة في الواجهة البحرية

إطلاق أول خدمات حكومية مباشرة لزوار قافلة ملتقى مكة في الواجهة البحرية
http://almnatiq.net/?p=559693
المناطق _ جدة

اطلقت قافلة ملتقى مكة الثقافي , أول خدمات حكومية وخاصة مباشرة لزوار القافلة في حديقة السنابل على الواجهة البحرية, والتي دشنها صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة, على الواجهة البحرية الجديدة بجدة,  امس الجمعة
وحققت قافلة ملتقى مكة الثقافي اهدافها, بتقديم برامجها الثقافية والفعاليات المعرفية, لبناء الانسان وتنمية المكان, واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الابداعية في المنطقة, لتنمية المجتمع والفرد وتطوير العمل الثقافي والفكري والمعرفي, وايجاد بيئة تنافسية ابداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي والبرامج المعرفية, ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة والتحسين المستمر للاداء ورفع مستوى جودته وتحقيق التكامل التنموي للمنطقة.
واستطاعت صناعة محتوى مفيد ومؤثر, وقامت الجهة المنظمة لقافلة ملتقى مكة الثقافي, بتقديم مختلف الجهات المشاركة من خلال إبراز سلسلة الخدمات المباشرة التي يستطيع الأفراد على مستوى المنطقة الاستفادة منها بصورة مباشرة أو غيرة مباشرة.
وقدمت”كتابة العدل المتنقلة”، ضمن فعاليات قافلة ملتقى مكة الثقافي, خدماتها المجانية  للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، ويقوم كاتب العدل بتقديم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل, واستفادت بعض الفئات من الزوار الذين حضروا لمقر الفافلة من خدمات كتابة العدل,  ووجدوا فرصتهم للاستفادة من الخدمات المتاحة في الحديقة.
كذلك التوعية الصحية الخدماتية المباشرة كان لها حضور عبر سيارة وحدة نقل الدم المتنقلة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وكانت من بين أبرز ما خطت نحوها أقدام الزائرين، الذين فضلوا الحصول على معرفة قيمة بفوائد القيام بالتبرع بالدم، إلا أن الشباب كانوا الأكثر حرصاً ربما من غيرهم في التبرع العملي بدمهم لصالح المرضى المستفيدين، فيما بعضهم ألح أن يكون دمه لصالح الجنود البواسل في الحد الجنوبي، تعبيراً عن تقديره لما يقوموا به من حماية لحدود الوطن.
والملفت للزوار من مختلف الشرائح العمرية لمقر قافلة ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟” بحديقة السنابل، تعرضهم لمؤثرات إيجابية حيال  القيمة التنموية لسلسلة الخدمات المباشرة التي تقدمها الجهات المشاركة في النسخة الثانية من القافلة.
وتكمن أهمية القيمة التنموية في تدافع الزائرين من مختلف الفئات الى القوافل المشاركة من الجهات الأمنية والصحية والتعليمية والتوعوية، وهو ما حدى بجميع من حضر إلى إدراج التوثيق المرئي الشخصي لما شاهدوه من تقدم تنموي واسع النطاق على مستوى منطقة مكة المكرمة.
ودفعت “التوعية” بخدمات الجهات المباشرة, العديد إلى استثمارها, فالفتيات أقبلن على أجهزة القيادة لمحاكاة الواقع التي قدمتها “شركة أرامكو السعودية”، كجزء من التأهيل العملي حتى موعد القيادة الرسمي خلال شهر شوال المقبل.
كما قدمت شركة النهدي الطبية خدمة التوعية الصحية والتثقيفية من خلال ممارسيها الصحيين المتواجدين الذين تلقوا سيلاً من الأسئلة وبخاصة من المصابين بمرض “السكري” وكيفية المحافظة على الصحة العامة.

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