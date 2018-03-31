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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف معافا

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف معافا
http://almnatiq.net/?p=559703
جازان _ أمل بهكلي
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد العريف يحي بن اسماعيل معافا ، أحد منسوبي حرس الحدود ، الذي استشهد أثناء أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة جازان.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله – .
وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

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