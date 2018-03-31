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الدكتور حامد الشمري وكيلاً لإمارة الجوف بالمرتبة الخامسة عشرة

الدكتور حامد الشمري وكيلاً لإمارة الجوف بالمرتبة الخامسة عشرة
http://almnatiq.net/?p=559706
المناطق _ الجوف

صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على نقل الدكتور حامد بن مالح بن غازي الشمري من وظيفة وكيل إمارة منطقة الباحة الى وظيفة وكيل إمارة منطقة الجوف بالمرتبة الخامسة عشرة .

وأعرب الدكتور الشمري عن بالغ إعتزازه بالثقة الملكية الكريمة ، معرباً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف على ثقتهم وتوجيهاتهم السديدة ، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع .

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