تنمية الخالدية تختتم ثلاثة برامج تدريبية لـ”50″ مستفيدة

المناطق _ الرياض

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخالدية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الافلاج هذا الأسبوع ثلاثة برامج تدريبية استهدفت فيها 50 مستفيدة من سيدات الحي وذلك ضمن برامجها الدورية لهذا العام .

قدمت البرنامج الأول “دور الأسرة التربوي تجاه الأبناء” بحضور 15 سيدة الدكتورة فاطمة كمال وتطرقت فيها إلى مكانة الأبناء في الإسلام وكيفية التعامل معهم بينما تناولت المدربة نورة القليب في البرنامج الثاني “فن التجميل” الذي استمر شهرين وحضره 15 مستفيدة العناية بالبشرة والتعريف بأدوات التجميل للمرأة واستخداماتها وكل ما يخص هذا المجال كما عرفت المدربة ريما القشاش خلال شهر كامل 20 مستفيدة بأنواع الشعر وطرق العناية به وتصفيفه وعمل المعالجات الخاصة به مع التطبيق العملي لجميع المحاور وتنفيذها مع المتدربات وفي نهاية الثلاث برامج تمت الإجابة على الاستفسارات وتكريم المدربات والسحب على العديد من الجوائز للحاضرات منقِبل مشرفة الأنشطة النسائية رفعة الكبرى تقديراً من اللجنة لجهودهن المبذولة في انجاح هذه البرامج ودعمها.

يـُشار الى ان هذه البرامج التدريبية تعتبر إحدى البرامج التنموية والاجتماعية التي تنفذها مراكز ولجان التنمية الاجتماعية طوال العام لسد احتياجات المجتمع المحلي ومشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم .