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سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية في مجال ابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها

سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية في مجال ابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها
http://almnatiq.net/?p=559715
المناطق _ نجران
 نفذ  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية  ( تكامل ) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة بمنطقة نجران دورة تدريبية بعنوان  ( ابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها ) بفندق أوسيس بمدينة نجران .
واوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد ال مريح ان المشاركين في الدورة تم تعريفهم
على أنماط السياحة وطرق الاستثمار فيها والتعرف على دور المملكة العربية السعودية في دعم الإستثمارات والمشاريع السياحية.
و تقديم نماذج لمشاريع سياحية صغيرة والية وطرق تدعيم المشاريع الصغيرة والاسهام في نموها.
وتطوير المشاريع الصغيرة.

واشار ال مريح ان عدد الحضور المساركين في الدورة من الرجال 32 مشاركا ومن والنساء 8مشاركات وحصل المتدربين على شهادات معتمدة من الهيئة العامة للسياحة وااتراث الوطني

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