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مستشفيات منطقة عسير تستعد لموجة الغبار

مستشفيات منطقة عسير تستعد لموجة الغبار
http://almnatiq.net/?p=559718
المناطق _عسير

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير استعداد جميع مستشفيات المنطقة والمراكز الصحية المناوبة للتعامل مع أي حالات قد تنتج عن موجة الغبار التي تشهدها عدة مواقع في منطقة عسير.

ودعت صحة المنطقة المواطنين والمقيمين إلى الحرص على إغلاق النوافذ والأبواب في المنازل بإحكام ، وتجنب التعرض المباشر للغبار إلا للضرورة القصوى ، مع الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها بشكل مستمر.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع ، ودعى آل شايع مرضى الربو بشكل خاص إلى حمل بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية ، مع الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب للمريض ، و ضرورة الإسراع في التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حالة تعرض مريض الربو لأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ لا قدر الله .

كما أن أطباء الصحة المختصين جاهزون لتقديم الاستشارة الطبية عبر الاتصال على الرقم ( 937 ) على مدار الساعة ، بالإضافة إلى أن المواطنين يمكنهم الحصول على الاستشارة في منازلهم عبر تطبيق ( صحة ) .

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