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دراسة: السعوديون أقل الشعوب حبا للنوم !

دراسة: السعوديون أقل الشعوب حبا للنوم !
http://almnatiq.net/?p=559722
المناطق - الرياض

كشفت دراسة حديثة، أجراها علماء الاجتماع في أستراليا والولايات المتحدة، أن السعوديين واليابانيين والكوريين، من أقل الشعوب حبًا للنوم.

وأبانت الدراسة أن الشعوب السابق ذكرها تنام لمدة 6 ساعات ونصف في اليوم، في وقت يبلغ فيه المتوسط العالمي لساعات النوم 7 ساعات و12 دقيقة.

وأوضحت الدراسة الجديدة، أن فترات النوم تختلف من بلد إلى آخر، بحسب مستوى المعيشة لكل دولة على حدة.

واستخدم العلماء، خلال الدراسة، تطبيق Sleep Cycle الذي يتتبع نشاط الأشخاص بما في ذلك النوم، فتبين أن أطول فترات نوم في العالم تعود للنيوزيلانديين، الذين ينامون 7 ساعات و40 دقيقة يوميا.

ودخل سكان هولندا وفنلندا وأستراليا وبريطانيا ضمن البلدان الـ5 الأوائل بالنسبة لأطول فترات يقضيها سكانها في النوم، فهم ينامون أكثر بقليل من 7 ساعات ونصف في اليوم، بحسب “روسيا اليوم”.

وينام سكان روسيا أقل بقليل من سكان الدول الأوروبية المجاورة، حيث بلغ متوسط عدد ساعات نومهم في اليوم حوالي 7 ساعات و10 دقائق.

ولاحظ العلماء أن الرجال ينامون في المتوسط بقدر 20 دقيقة أقل من النساء، وأنهم يتمتمون في نومهم، وخلص العلماء في النتيجة إلى أن سكان البلدان المتقدمة ينامون أكثر من غيرهم.

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