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جمعية “أكناف” بالباحة تنفذ برنامج “بسمة أمل” بمحافظة المندق

جمعية “أكناف” بالباحة تنفذ برنامج “بسمة أمل” بمحافظة المندق
http://almnatiq.net/?p=559739
المناطق _ الباحة
نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة ” أكناف “,   برنامج “بسمة أمل” بمحافظة المندق, بحضور أيتام المحافظة.
وبدأ البرنامج بآيات من الذكر الحكيم, ثم القت مديرة القسم النسائي بالجمعية الأستاذة حليمة الزهراني كلمة عن فضل تربية اليتيم وأجر رعايتة, وتطرقت لشرح موجز عن برامج الجمعية ونبذة تعريفيه عنها وأهمية الإعلان عن الجمعية بين فئات المجتمع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد ذلك توالت فقرات البرنامج حيث قدم مجموعة من الاطفال عرض انشادي ترحيبي
   وألقت الاستاذه جميله آدم كلمة عن تربية الأبناء بعنوان “التربية في الزمن الصعب”.
ثم بعد ذلك فقرة اسئلة ومسابقات تثقيفية ترفيهة للامهات الارامل وتوزيع الجوائز والهدايا العينيه.
ألقت بعد ذلك الاستاذة حمدة فقرة توعوية بعنوان (حماية حقوق الأرملة وحقوق ابنائها)
و قدمت الطالبه نوف الزهراني فقرة بعنوان “يتيمه تتحدى الصعاب”
ثم ختم الحفل بمسيرة للاطفال وتوزيع الهدايا واداء نشيد وطني سعودي.
وفي النهاية تم شكر جميع من ساهم وشارك وساند من جهات خيريه وداعمين ووجه خالص الشكر والعرفان لمالك قاعة ابن عايد للاحتفالات لما قدمة من دعم

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