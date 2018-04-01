شاهد.. برشلونة ينجو بأعجوبة من أول هزيمة بالدوري

المناطق - وكالات

نجا برشلونة الإسباني بأعجوبة من أول خسارة في الدوري أمام مضيفه إشبيلية في المرحلة 30 من الدوري الإسباني يوم السبت.

وكانت النتيجة تشير إلى تفوق أصحاب الأرض بهدفين مقابل لا شيء حتى الدقيقة 88 من المباراة حين تمكن لويس سواريز من تسجيل الهدف الاول للفريق الكتالوني.

وبعد دقيقة واحدة فقط تمكن ليونيل ميسي من تسجيل هدف التعادل من تسديدة بعيدة استقرت على يمين حارس إشبيلية.

وكان أصحاب الأرض بدأوا التسجيل عبر فرانكو فازكويز في الدقيقة 36، قبل أن يضيف لويس مورييل الهدف الثاني عند الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة حافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد 30 مرحلة.