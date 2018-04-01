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تقدم للشرعية في معقل الحوثيين “صعدة”

تقدم للشرعية في معقل الحوثيين “صعدة”
http://almnatiq.net/?p=559751
المناطق - وكالات

تتقدم قوات الشرعية اليمنية على أكثر من محور في محافظة صعدة معقل ميلشيات الحوثي التابعة لإيران.

وقد فتحت تلك القوات مدعومة بالتحالف العربي جبهة جديدة في مديرية الظاهر، وسيطرت خلالها على مواقع استراتيجية بعد أن كبدت المتمردين خسائر كبيرة.

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الشرعية بمساندة مقاتلات التحالف العربي سيطرت خلال الساعات الأولى من العملية العسكرية على حيد الأصم وتبة أبو عقال.

كما تمكنت من تحرير معسكر الكمب مركز تجمع مليشيات الحوثي. فيما تخوض قوات الشرعية معارك ضارية على بعد كيلو متر من مركز مديرية الظاهر.

أما في مديرية باقم، فقد قتل وجرح عدد من ميليشيات الحوثي في اشتباكات مع قوات الشرعية عند محور علب على الحدود مع السعودية.

وسيطرت قوات الشرعية على مواقع في التلة الحمراء، ووغيرها من المناطق في محور علب.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات استهدفت آليات وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في محافظة صعدة ما أدى إلحاق خسائر كبيرة في صفوف مسلحي الحوثي.

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