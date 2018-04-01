ولي العهد: إيران وحلفائها يريدون تأسيس طريق بري يربط من بيروت عبر سوريا والعراق وصولا إلى طهران

المناطق - وكالات

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إن إيران تريد من خلال المليشيات التي تعمل بالوكالة وحلفائها الإقليميين تأسيس طريق بري يربط من بيروت عبر سوريا والعراق وصولاً إلى طهران، وهو من شأنه أن يمنح إيران موطئ قدم أعظم في منطقة مضطربة من خلال سلسلة من الحلفاء.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه لمجلة “التايم” الأمريكية، أن بقاء الجيش الأمريكي في سوريا أمر ضروري، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب في المستقبل القريب.

وقال “نعتقد أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل إن لم يكن على المدى الطويل”.

وأوضح “إن وجود القوات الأمريكية داخل سوريا هو آخر جهد يوقف إيران، من مواصلة توسيع نفوذها مع الحلفاء الإقليميين”. وتابع: “وجود القوات الأمريكية داخل سوريا يسمح أيضاً لواشنطن بأن يكون لها رأي في مستقبل سوريا”.

وبين “إذا أخرجت تلك القوات من شرق سوريا، فستفقد نقطة التفتيش تلك.. وهذا الممر يمكن أن يخلق الكثير من الأشياء في المنطقة”.

وحول بشار الأسد رأى أنه من غير المرجح أن يكون الأسد خارج السلطة، وأعرب عن أمله في ألا يصبح الأسد “دمية” في يد طهران.