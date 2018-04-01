فيديو جديد يهز المغرب .. هذا ما فعله رجل مع سيدة في الشارع

فيديو جديد يهز المغرب .. هذا ما فعله رجل مع سيدة في الشارع

أبرز المواد
هل سيتوقف “حساب المواطن” بعد فترة زمنية .. الإجابة هنا

هل سيتوقف “حساب المواطن” بعد فترة زمنية .. الإجابة هنا

أبرز المواد
5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

أبرز المواد
“العمل” تكشف آخر تطورات قضية الفتاة المعنفة من قبل ذويها بجدة!

“العمل” تكشف آخر تطورات قضية الفتاة المعنفة من قبل ذويها بجدة!

أبرز المواد

اختبار لـ”جالاكسي إس 9″ يحرج “آيفون X”

اختبار لـ”جالاكسي إس 9″ يحرج “آيفون X”
http://almnatiq.net/?p=559767
المناطق - وكالات

حظي إطلاق هاتف “آيفون X” باهتمام واسع، قبل عدة أشهر، لكن جهاز شركة أبل “متخلف” بصورة لافتة في أحد الجوانب التقنية، مقارنة بأحدث هواتف “سامسونج” جالاكسي إس 9، حسب خبراء التقنية.

ووفق ما نقل موقع “BGR”، فإن “آيفون X” الذي يفوق سعره ألف دولار، لا يتيح دعم شبكات “LTE” المتقدمة أو ما يعرف بشبكات الجيل الرابع المتقدمة.

ويجري إطلاق LTE، من باب الاختصار على Long Term Evolution أي التطور البعيد المدى، وهو معيار من أحدث معايير الاتصالات اللاسلكية ذات النطاق الواسع التي تعتمد على بروتوكول الإنترنت IP، ويتيح الاتصال بالشبكة العالمية بسرعة كبيرة.

وأجرت مجلة “بي سي ماغازين” اختبارا للسرعة في الجهازين، فوجدت أن سرعة “جالاكسي إس 9” وصلت إلى 537 ميغابت في الثانية، وهو أمر لا يمكن الوصول إليه في “آيفون X” الذي لا يدعم تقنية LTE المتطورة، حسب موقع “BGR”.

ويعتمد جهاز “جالاكسي إس 9” على شريحة “سناب دراغون” x20 للاتصالات اللاسلكية ذات السرعة المتطورة، في حين يفتقر هاتف “آيفون X” إلى شريحة اتصال توفر ذات المستوى من سرعة الاتصال.

روابط ذات صلة

شاهد.. قناة بداية تتاجر بمشاعر المتسابقين.. أبلغت أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء !

شاهد.. قناة بداية تتاجر بمشاعر المتسابقين.. أبلغت أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء !
ولي العهد: إيران وحلفائها يريدون تأسيس طريق بري يربط من بيروت عبر سوريا والعراق وصولا إلى طهران

ولي العهد: إيران وحلفائها يريدون تأسيس طريق بري يربط من بيروت عبر سوريا والعراق وصولا إلى طهران
62 وظيفة شاغرة في جامعة البترول والمعادن

62 وظيفة شاغرة في جامعة البترول والمعادن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*