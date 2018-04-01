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دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها
http://almnatiq.net/?p=559775
المناطق - وكالات

دفع تحالف دعم الشرعية في اليمن بتعزيزات عسكرية متعددة المهام، تساند الجيش الوطني اليمني لإعادة باقي المناطق، التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

ووفقا لـ”ألعربية”، فإن الآلاف من الجنود ومئات الدبابات والمدرعات وصلت عدة محافظات يمنية، استعداداً لتنفيذ مهامها العسكرية الموكلة لها. كما وصلت إلى عدة محافظات يمنية كتائب متخصصة في الاستطلاع وكشف الألغام، وفرق طبية وفنية.

في سياق آخر، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال الساعات الأولى من صباح السبت غارات مكثفة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وأهداف متحركة في منطقة الساحل الغربي وفي محافظة البيضاء، مما أدى لمقتل وجرح مقاتلين انقلابين وتدمير عتادهم العسكري.

وفي محافظة البيضاء، استهدفت المقاتلات تعزيزات ومواقع للميليشيات في منطقة فضحة بمديرية الملاجم، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين وإحراق أسلحة وعربات نقل وذخائر تابعه للميليشيات.

 

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