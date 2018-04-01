الأرصاد:هطول للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

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http://almnatiq.net/?p=559784
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم ،حائل ،المدينة المنورة ،الرياض، جازان ، عسير ، الباحة ، نجران ،مكة المكرمة ،الحدود الشمالية ، الشرقية) .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط . وغربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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