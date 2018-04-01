اليوم مباراة الباطن والاتحاد في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين

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المناطق _ الرياض

يتحدد اليوم الأحد الطرف الثاني لنهائي أغلى البطولات السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين) لمواجهة الفيصلي،حينما يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الباطن نظيره الاتحاد على ملعب الأول بحفر الباطن عند الساعة الـ8:35 مساء.

من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا وحماسيًّا من جانب الطرفين؛ كون الفريقين يبحثان عن إنقاذ موسمهما الرياضي، ومصالحة جماهيرهما ببلوغ النهائي الكبير.

الاتحاد الأكثر بحثًا عن مصالحة جماهيره وسط الظروف المحيطة غير الإيجابية من عدم تسجيل، وأيضًا لظروف مالية حرجة، يعيشها النادي، وقضايا محلية وخارجية عدة؛ وبالتالي فإنه بقيادة المدير الفني “سييرا” يأمل بمسح بعض أحزانه ببلوغ هذا النهائي.

في المقابل، وبالطموح ذاته، يسعى الباطن بقيادة المدير الفني للفريق “سيبيريا” لتسجيل إنجاز تاريخي، وبلوغه النهائي (الحلم) لأول مرة في تاريخه، بدعم الجمهور، واستغلال عامل اللعب على أرضه.

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